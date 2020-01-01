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от 10 000 ₽/м

Кухни на заказ от производителя

от 10 000 ₽/м

Более 200+ вариантов

Более 200+ вариантов

различного исполнения

ПОДРОБНЕЕ
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При заказе на сайте

Скидка 5%
Выезд замерщика

Выезд замерщика

бесплатно

Наши предложения

Кухня Жасмин
Кухня Жасмин от 17200 ₽
Кухня Эшли
Кухня Эшли от 14400 ₽
Кухня Джулия
Кухня Джулия от 14400 ₽
Кухня Брианна
Кухня Брианна от 14400 ₽
Кухня Александра
Кухня Александра от 19700 ₽
Кухня Руби
Кухня Руби от 13700 ₽
Кухня Ева
Кухня Ева от 17700 ₽
Кухня Наоми
Кухня Наоми от 17700 ₽
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Предлагаем своим клиентам изготовление кухонь на заказ в Казани и по Татарстану из нашего каталога кухонных гарнитуров или по индивидуальному дизайну. Более 200 предложений различной формы, цветовой гаммы, площади можно найти воспользовавшись удобным меню нашего интернет-сайта. Вы всегда можете собрать понравившуюся коллекцию и отправить нам на предварительный расчет воспользовавшись корзиной заказа, либо моментально оформить бесплатный выезд замерщика к Вам на дом.